Philly & South Jersey School Closings & Delays for Tuesday 2/24
Yesterday’s winter storm blanketed the Greater Philadelphia region and South Jersey with several inches of snow, creating slick roadways, scattered power outages, and plenty of headaches for the Tuesday morning commute. Crews worked through the night treating major roadways including I-95, the Schuylkill Expressway, the Blue Route, and the Atlantic City Expressway, but many secondary and neighborhood roads remain snow covered and icy.
Utility companies across southeastern Pennsylvania and South Jersey reported scattered outages late last night and into early this morning. While many customers have already had power restored, some isolated outages remain as crews continue repairs. Drivers are urged to slow down and allow extra travel time as temperatures remain below freezing, raising concerns about black ice during the morning hours.
As a result, dozens of school districts and childcare centers are operating on delays, shifting to virtual instruction, or closing entirely for the day. Parents and guardians should continue checking directly with their school district for the latest updates, as conditions may change throughout the morning.
Here is the full list of today’s school closings, delays, and virtual schedules for Tuesday, February as of 6AM:
- A Child's World – Doylestown - Opening at 9:00 AM
- A Child's World – Langhorne - Opening at 9:00 AM
- A Child's World – Newtown - Opening at 9:00 AM
- ARC of Camden County - Closed
- Abington School District - Opening 2 Hours Late
- Academy of the New Church - Opening 2 Hours Late
- BCT - Bucks County Transport
- Beautiful Beginnings Childcare Center - Closed
- Bellmawr Borough School District - Opening 2 Hours Late
- Bensalem Christian Day School - Closed
- Bensalem Township School District – Virtual
- Black Horse Pike Regional - Closed
- Boys' Latin of Philadelphia Charter School - Virtual
- Boys and Girls Clubs of Philadelphia - Closed
- Breezy Point Day School - Opening 2 Hours Late
- Bridgeton School District - Closed
- Buena Regional - Closed
- Burlington Township School District - Closed
- Camden City School District - Closed
- Camden County Technical - Closed
- Cedar Grove Christian Academy - Opening 2 Hours Late
- Center School - Opening 2 Hours Late
- Central Bucks School District - Opening 2 Hours Late
- Cheltenham Township School District - Opening 2 Hours Late
- Cherry Hill Township School District - Opening 2 Hours Late
- Children Of America – Ivyland - Opening at 9:00 AM
- Children of America - Chestnut Hill - Opening at 9:00 AM
- Children of America – Lansdale - Opening at 9:00 AM
- Children of America - New Britain - Opening at 9:00 AM
- Children of America - North Wales - Opening at 9:00 AM
- Children of America – Southampton - Opening at 9:00 AM
- Children of America - Trappe-Collegeville - Opening at 9:00 AM
- Children of America – Warminster - Opening at 9:00 AM
- Clearview Regional - Opening 2 Hours Late
- Coatesville Area School District - Opening 2 Hours Late
- Collegium Charter School - Opening 2 Hours Late
- Community Academy of Philadelphia – Virtual
- Cramer Hill Elementary - Closed
- Deptford Township School District - Opening 2 Hours Late
- Discovery Time Child Care - Closed
- Downe Township School District - Closed
- Eastampton Township School District - Opening 2 Hours Late
- Eastern Center for Arts and Technology - Opening 2 Hours Late
- Elsinboro Township School District - Opening 2 Hours Late
- Elwyn Davidson School - Opening 2 Hours Late
- Emilie Christian Day School - Opening at 9:00 AM
- Esperenza Academy - Closed
- Estell Manor City - Closed
- Fairfield Township School District - Closed
- Faith Baptist Christian Academy - Closed
- Franklin Towne Charter Elementary School - Closed
- French International School - Opening 2 Hours Late
- Garfield Park Academy - Closed
- Germantown Academy - Opening 2 Hours Late
- Gloucester Township Public Schools - Closed
- Greenwich Stow Creek Partnership Schools - Opening 2 Hours Late
- Gutman ELC (FELS ELS) - Opening 2 Hours Late
- HMS School for Children with Cerebral Palsy - Closed
- Haddon Heights School District - Opening 2 Hours Late
- Hatboro-Horsham School District - Opening 2 Hours Late
- Impact Charter School West - Virtual
- Independence Charter School - Virtual
- Jack M. Barrack Hebrew Academy - Opening 2 Hours Late
- K'Tonton (FELS ELS) - Opening 2 Hours Late
- KIPP Philadelphia Schools - Closed
- Kehillah ELC (FELS ELS) - Opening 2 Hours Late
- Kingsway Regional High - Opening 2 Hours Late
- Lassin ELC (FELS ELS) - Opening 2 Hours Late
- LifeWorks Academy - Opening 2 Hours Late
- LifeWorks Day School - Opening 2 Hours Late
- LifeWorks School - Opening 2 Hours Late
- Logan Township School District - Opening 2 Hours Late
- Lower Merion School District - Opening 2 Hours Late
- Lower Moreland Township School District - Opening 2 Hours Late
- Lumberton Township School District - Opening 2 Hours Late
- Mantua Township School District - Opening 2 Hours Late
- Mastery Charter Schools – Virtual
- Mastery East Campus - Closed
- Mastery High School of Camden - Closed
- Maurice River Township - Closed
- McGraw Elementary - Closed
- Millville School District - Closed
- Molina Lower Elementary - Closed
- Molina Upper Elementary - Closed
- Montgomery County Community College - Virtual
- Moorestown Friends School - Opening at 10:00 AM
- Neshaminy School District - Virtual
- New Hope Academy – Yardley – Virtual
- Nueva Esperanza Academy - Closed
- Paley ELC (FELS ELS) - Opening 2 Hours Late
- Pemberton Township School District - Closed
- Pen Ryn School - Closed
- Penns Grove-Carneys Point Regional - Opening 90 Minutes Late
- Pennsbury School District - Virtual
- Pineland Learning Center - Closed
- Quakertown Christian School - Opening 2 Hours Late
- Richard Allen Preparatory Charter School - Closed
- Riverside Township School District - Opening 90 Minutes Late
- Robert J. Wilf Preschool and Kindergarten - Opening at 9:30 AM
- Saints Tabernacle - Opening 2 Hours Late
- Salem City School District - Opening 2 Hours Late
- Small World Discovery Center - Closed
- St. Albert the Great Catholic School - Opening 2 Hours Late
- St. Augustine Preparatory School – Virtual
- St. Katharine Drexel Regional Catholic School - Closed
- Sylvan Learning Center - Roosevelt Boulevard - Closed
- The City School: Lower School Campus – Virtual
- The City School: Upper School Campus – Virtual
- The Laboratory Charter School – Virtual
- Timothy School - Opening 2 Hours Late
- Upper Deerfield Township School District - Closed
- Upper Moreland Township School District – Virtual
- Valley Day School – Virtual
- Voorhees Township School District - Opening 2 Hours Late
- Washington Township - Gloucester County - Closed
- Weymouth Township School District - Closed
- Wildwood City School District - Closed
- William Penn School District - Opening 2 Hours Late
- Winslow Township School District - Closed
- Young Scholars Charter School – Virtual